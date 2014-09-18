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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 10:21 BJT

台湾股市：上扬，航空类股走势强劲带动大盘

元富投顾(Masterlink Investment Advisory)总裁Quincy Liu称，最近全球燃油成本较低，让这些公司明显获益。

两家公司都跑赢了运输类指数 0.91%的涨幅。

电子类指数 持平，半导体类指数 和营造建材类指数 则分别下跌0.15%和0.39%。(完)
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