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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 10:19 BJT

台湾股市：盘中走高，汽车和运输板块领涨

汽车类指数 涨幅居前，劲扬3.5%。

运输类指数 亦升2%。

电子类指数 和金融保险类指数 分别上涨0.85%和1.12%。(完)
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