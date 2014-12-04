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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 09:43 BJT

台湾股市：早盘上涨，电子和半导体类股上扬

路透台北12月4日 - 台湾股市周四早盘上涨0.58%，跟随全球市场涨势，受助于数据显示美国经济走强。

0125 GMT，台股加权股价指数 上升53.20点至9,227.56点。周三收高1.55%。

11月美国民间就业岗位以较快的速度增长，服务业强劲扩张，表明全球经济不断放缓对美国经济活动的影响有限。

这扶助不少类股上涨，其中电子类指数 上升0.75%，半导体类指数 上涨1.07%。

但是，营造建材类指数 下滑1.58%，表现落后。(完)
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