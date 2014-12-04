台湾股市：早盘上涨，电子和半导体类股上扬

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透台北12月4日 - 台湾股市周四早盘上涨0.58%，跟随全球市场涨势，受助于数据显示美国经济走强。
0125 GMT，台股加权股价指数 上升53.20点至9,227.56点。周三收高1.55%。
11月美国民间就业岗位以较快的速度增长，服务业强劲扩张，表明全球经济不断放缓对美国经济活动的影响有限。
这扶助不少类股上涨，其中电子类指数 上升0.75%，半导体类指数 上涨1.07%。
但是，营造建材类指数 下滑1.58%，表现落后。(完)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。