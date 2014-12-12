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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 10:34 BJT

台湾股市：盘中走高，台积电与鸿海上扬

电子类指数 跳涨0.6%，受全球最大的芯片代工厂商--台积电
等权重股涨势带动。
    
    台积电股价涨0.74%，全球最大的电子零件制造商--鸿海精密<2317.T
W>亦升0.3%。(完)
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