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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 10:14 BJT

台湾股市：连跌三日后早盘走高，追随海外市场涨势

由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)发表乐观的美国经济评估，市
场人气乐观。 
    
    台湾央行周四稍晚将召开会议，预计将连续第14个季度维持利率不变
。
    
    买兴普遍。电子类指数 升1.1%，金融保险类指数 亦小
涨0.5%。
    
    权重股台积电 涨0.8%。(完)
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