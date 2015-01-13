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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 11:50 BJT

台湾股市：早盘上扬，受银行股和科技股涨势带动

路透台北1月13日 - 台湾股市周二早盘上扬0.7%，受银行与科技类权
重股走高带动。
    
    0325GMT，加权股价指数 升至9,246.37点，自周一下滑0.4%后
反弹。
    
    两大权重板块--金融保险类指数 和电子类指数 均上涨
逾0.5%。汽车类指数 和食品类指数 双双走高1%。(完)
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