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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 10:17 BJT

台湾股市：盘中下跌，银行和电子股领跌

电子类指数跌0.26%。联发科 和宏基 分别下跌1.4
8%和1.64%。
    
    金融保险类指数跌0.64%，富邦金 跌1.57%。
    
    台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是
央行连续15季维持利率不变，符合市场预期。 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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