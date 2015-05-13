台湾股市：盘中上涨，美股收低后买气谨慎

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
台湾中信金控 周二宣布将发行新股收购台湾人寿 100%股权，换股比例为1股台寿保普通股换1.44股中信金普通股，及1股台 寿保特别股换1股中信金特别股。此桩交易总金额约当323.5亿台币。 台湾人寿股价上涨1.5%，交投于2011年1月以来高位；台湾中信金控 股价则回吐早盘涨幅，现跌0.9%。 金融保险类指数 升0.3%，电子类指数 涨0.6%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。