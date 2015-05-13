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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 10:11 BJT

台湾股市：盘中上涨，美股收低后买气谨慎

台湾中信金控 周二宣布将发行新股收购台湾人寿 
100%股权，换股比例为1股台寿保普通股换1.44股中信金普通股，及1股台
寿保特别股换1股中信金特别股。此桩交易总金额约当323.5亿台币。 
    
    台湾人寿股价上涨1.5%，交投于2011年1月以来高位；台湾中信金控
股价则回吐早盘涨幅，现跌0.9%。
    
    金融保险类指数 升0.3%，电子类指数 涨0.6%。(完)

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