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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 10:23 BJT

台湾股市：盘中跟随海外市场走高，小型科技股上涨

台湾金融市场周五适逢端午节假期休市，之后将在周一恢复交易。
    
    金融保险类指数 升0.2%，电子类指数 涨0.2%。
    
    亚洲股市大多上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示仍可能
升息，但在行动前将密切关注美国经济复苏情况。 
    
    台湾科技股普遍受到买盘支撑。
    
    印制电路板生产商--欣兴 上涨4.5%，晶片制造商--华亚科<
3474.TW>升1.8%。太阳能电池制造商--新日光 亦涨4.5%。
    
    但台积电 和鸿海 等大型股表现逊于大盘，这两家
公司股价均下挫约0.4%。(完)

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