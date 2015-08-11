台湾股市：跟随美股上扬，台积电带领科技权重股走高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月11日 - 台湾股市周二盘中上扬1.3%，因美股上涨提振投资者信心，台积电 带领科技权重股走高，此前该公司公布7月营收强劲。
0114GMT，台湾加权股价指数 上涨1.3%至8,575.08点，上日收报8,466.84点。
全球晶圆代工龙头台积电股价跳涨3%，带动电子类指数 上扬2%。周一收盘后，台积电表示，7月合并营收809.5亿台币，年增24.7%，月增35.0%。
金融保险类指数 升0.4%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”