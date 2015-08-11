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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 09:44 BJT

台湾股市：跟随美股上扬，台积电带领科技权重股走高

路透台北8月11日 - 台湾股市周二盘中上扬1.3%，因美股上涨提振投资者信心，台积电 带领科技权重股走高，此前该公司公布7月营收强劲。

0114GMT，台湾加权股价指数 上涨1.3%至8,575.08点，上日收报8,466.84点。

全球晶圆代工龙头台积电股价跳涨3%，带动电子类指数 上扬2%。周一收盘后，台积电表示，7月合并营收809.5亿台币，年增24.7%，月增35.0%。

金融保险类指数 升0.4%。(完)

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