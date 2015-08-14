版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 10:04 BJT

台湾股市：早盘小升，大众银行和宏达电大涨

路透台北8月14日 - 台湾股市周五早盘小升，金融类股领涨，元大金 称将以约18亿美元收购大众银行 后市场情绪乐观。

0145 GMT，台股加权股价指数 上涨0.12%至8,321.90点。上日收报8,311.74点。

大众银行触及10%涨停，升至多年高位，并提振金融保险类指数 上升1.4%。凯雷集团 持有大众银行部分股权。

处于转型艰困期的智能手机生产商宏达电 上涨1.4%。宏达电此前宣布计划在全球裁员15%，以将运营支出削减35%。

电子类指数 下跌0.6%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐