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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 13:54 BJT

台湾股市: 收盘微涨4.19点,鸿海回吐早盘涨幅

路透台北12月11日 - 台湾股市周二几近收平,鸿海精密 回
吐早盘涨幅收跌1.14%,尽管该公司公布11月录得创纪录的月度营收.[nCT0
585247]
    
    加权股价指数 收盘微升0.06%报7,613.69点,开盘时上涨0.15%
.
    
    电子类股 和金融保险类股 均收平.(完)

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