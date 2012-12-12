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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 09:44 BJT

台湾股市: 开高,银行股因两岸题材而上涨

路透台北12月12日 - 台湾股市周三上涨0.5%,追随其他区域股市涨升
.银行股涨势居前,因中国人行宣布中银 台北分行为台湾人民
币业务清算行,投资人憧憬未来两岸银行业更加紧密,激励银行股上涨.
    
    加权股价指数 开高40.21点至7,653.90点,上日指数收在平盘.
    
    金融保险类股 上涨1.4%,电子类股 涨0.6%.(完)

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