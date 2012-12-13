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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 09:31 BJT

台湾股市: 开高0.3%,奇美电涨停

路透台北台12月13日 - 台湾股市周四开高0.3%,追随其它地区股市的升势,面板制造商奇美
电 上涨,因有媒体报导称该公司计划在明年重返获利.
    
    加权股价指数 开高23.50点至7,713.69点,延续周三的升势.
    
    奇美电触及7%涨停.友达光电 则跳升4.6%.(完)

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