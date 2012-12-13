台湾股市: 收盘上涨66.90点,创近三个月收盘高位

路透台北12月13日 - 台湾股市周四上涨0.9%至近三个月最高水准,尾随其他地区股市的走势,面 板制造商奇美电 上涨,因有媒体报导称该公司计划在明年扭亏为盈. 加权股价指数 大涨66.90点至7,757.09点,为9月24日以来最高收位. 奇美电与友达 双双涨停.(完)