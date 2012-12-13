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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 14:00 BJT

台湾股市: 收盘上涨66.90点,创近三个月收盘高位

路透台北12月13日 - 台湾股市周四上涨0.9%至近三个月最高水准,尾随其他地区股市的走势,面
板制造商奇美电 上涨,因有媒体报导称该公司计划在明年扭亏为盈.
    
    加权股价指数 大涨66.90点至7,757.09点,为9月24日以来最高收位.
    
    奇美电与友达 双双涨停.(完)

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