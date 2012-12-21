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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 09:30 BJT

台湾股市: 开平盘,外销订单强于预期推高科技出口类股

路透台北12月21日 - 台湾股市周五开平盘,部分科技出口类股走高,
因此前公布的数据显示,台湾11月外销订单强于预期. 
    
    加权股价指数 开盘报7,592.57点,上日收低1.1%.
    
    电子类指数 涨0.1%,玻璃陶瓷类指数 跌0.9%.(完)

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