台湾股市: 收跌75.53点至四周低位,面板股大跌拖累大盘

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透台北12月21日 - 台湾股市周五收跌1%,至近四周低点.面板类股大幅下跌,因 之前有媒体报道称,面板价格料在明年第一季时开始下跌,因为这段时间通常是淡季. 加权股价指数 跌75.53点至7,519.93,触及11月末以来的低点. 奇美电 和友达光电 均大跌逾6%,这两家公司分别为全球第三 和第四大面板制造商. 电子类指数 跌1.1%,金融保险类指数 跌0.9%. 根据初步数据,大盘成交值 为786.01亿台币,上日为808.55亿 .(完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。