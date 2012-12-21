台湾股市: 收跌75.53点至四周低位,面板股大跌拖累大盘

路透台北12月21日 - 台湾股市周五收跌1%,至近四周低点.面板类股大幅下跌,因 之前有媒体报道称,面板价格料在明年第一季时开始下跌,因为这段时间通常是淡季. 加权股价指数 跌75.53点至7,519.93,触及11月末以来的低点. 奇美电 和友达光电 均大跌逾6%,这两家公司分别为全球第三 和第四大面板制造商. 电子类指数 跌1.1%,金融保险类指数 跌0.9%. 根据初步数据,大盘成交值 为786.01亿台币,上日为808.55亿 .(完)