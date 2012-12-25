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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 09:25 BJT

台湾股市: 盘初上扬,科技及银行股涨高

路透台北12月25日 - 台湾股市周二盘初上扬0.27%,科技股和金融保险权重股追随该地区其他市场的升势上涨.

台湾加权股价指数 涨20.72点报7,556.24点,电子类指数 涨0.5%,金融保险类指数 升0.1%.(完)

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