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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 09:18 BJT

台湾股市: 开盘持平,宏达电跳涨

路透台北12月27日 - 台湾股市周四微升,智能手机厂商宏达电 开高3.4%.

加权股价指数 开盘小升,但之后迅速转跌,下滑0.1%报7,625.47点.

尽管宏达电跳涨,但电子类指数 仅升0.1%.(完)

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