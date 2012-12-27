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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 13:47 BJT

台湾股市: 收高14.22点,宏达电大涨6%

路透12月27日 - 台湾股市周四小幅收高0.2%,智能手机厂商宏达电 大涨6%,因本地媒体报导称该公司新款Butterfly手机在日本的需求强于预期.

加权股价指数 收高14.22点,报7,648.41点.电子类指数 涨0.3%.

初步数据显示,大盘成交值 为698.93亿台币,上交易日为572.30亿.(完)

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