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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 09:21 BJT

台湾股市: 受美股涨势带动盘初走高,群创光电与友达上扬

路透台北1月3日 - 台湾股市周四盘初上涨0.6%,因隔夜美股上涨带动市场人气,且液晶面板生产商群创光电(已由"奇美"改名) 的涨势支撑大盘.

加权股价指数 上涨47.12点至7,826.34点.该指数上交易日收高1%,创下近四个月收盘高位.

群创光电劲扬3%,友达 亦涨2.2%.(完)
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