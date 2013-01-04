版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 09:15 BJT

台湾股市: 盘初走软,台积电和宏达电双双下跌

路透台北1月4日 - 台湾股市周五盘初走软0.2%,投资者对权重股台积
电 和宏达电 进行获利了结,这两支股票均下跌0.5%.
    
    加权股价指数 盘初报7,818.27点,上个交易日收高0.7%至近10
个月高位.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐