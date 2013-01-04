台湾股市: 收低30.85点,受联发科及宏达电跌势拖累

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透台北1月4日 - 台湾股市周五收低0.39%,受权重电子股联发科 、宏达电 及银行股 拖累.
加权股价指数 收跌30.85点,至7,805.99点,开盘时下跌0.24%.
联发科及宏达电分别下跌6.29%及2.38%.金融保险类指数跌0.92%.
初步数据显示,大盘成交值 为992.86亿台币,上交易日为1,058.91亿.(完)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。