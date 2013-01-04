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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 13:52 BJT

台湾股市: 收低30.85点,受联发科及宏达电跌势拖累

路透台北1月4日 - 台湾股市周五收低0.39%,受权重电子股联发科 、宏达电 及银行股 拖累.

加权股价指数 收跌30.85点,至7,805.99点,开盘时下跌0.24%.

联发科及宏达电分别下跌6.29%及2.38%.金融保险类指数跌0.92%.

初步数据显示,大盘成交值 为992.86亿台币,上交易日为1,058.91亿.(完)

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