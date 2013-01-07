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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 13:59 BJT

台湾股市: 收跌50.9点,受光电类股挫跌所累

路透台北1月7日 - 台湾股市周一收跌0.65%,光电类指数 跌幅最大,此前中国新华社报导,数家台湾和韩国企业因为实施液晶面板价格垄断被依法查处.

据报导,包括群创 和友达 在内的四家台湾企业和韩国三星 和LG电子 周五被处以数千万美元的罚款.

群创和友达双双挫跌逾5%.

加权股价指数 跌50.9点至7,755.09.开盘跌0.11%.

初步数据显示,大盘成交值 为874.41亿台币,上交易日为1,003.02亿.(完)
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