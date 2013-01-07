台湾股市: 收跌50.9点,受光电类股挫跌所累

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透台北1月7日 - 台湾股市周一收跌0.65%,光电类指数 跌幅最大,此前中国新华社报导,数家台湾和韩国企业因为实施液晶面板价格垄断被依法查处.
据报导,包括群创 和友达 在内的四家台湾企业和韩国三星 和LG电子 周五被处以数千万美元的罚款.
群创和友达双双挫跌逾5%.
加权股价指数 跌50.9点至7,755.09.开盘跌0.11%.
初步数据显示,大盘成交值 为874.41亿台币,上交易日为1,003.02亿.(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。