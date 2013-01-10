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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 09:21 BJT

台湾股市: 盘初上涨,广达公布12月营收下滑后仍走高

路透台北1月10日 - 台湾股市周四盘初上涨0.55%,广达 上扬1%,尽管该公司公布12月营收下滑.

加权股价指数 攀升42.34点至7,780.98,延续昨日涨势.该指数昨日收高0.2%.

电子类指数 和金融保险类指数 均上升逾0.4%.(完)

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