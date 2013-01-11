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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 09:32 BJT

台湾股市:盘初上涨,鸿海因业绩表现佳股价跳涨

路透台北1月11日 - 台湾股市周五上涨0.4%,鸿海 因公布强劲的12月业绩,股价开高1%.

加权股价指数 上涨31.93点至7,843.57点,上日收高0.9%.(完)
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