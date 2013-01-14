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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 09:30 BJT

台湾股市: 小幅开低,油电燃气与水泥类指数双双跌逾1.3%

钢铁类指数 小涨,优于大盘指数表现.此前有报导称,日本政府计划向震后重建工作投入1,160亿美元,这可能会提高国际市场的钢铁价格.(完)
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