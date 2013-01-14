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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 13:59 BJT

台湾股市:收平盘,宏达电股价跳涨

路透台北1月14日 - 台湾股市周一收平盘,宏达电 股价跳涨5%,此前该公司在缅甸推出当地字型的手机.

加权股价指数 小涨4.82点至7,823.97点.开盘时下跌0.3%.

电子类股指数 上涨0.21%,金融保险类股 涨0.36%.

初步数据显示,大盘成交值 为738.05亿台币,上交易日为775.07亿台币.(完)
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