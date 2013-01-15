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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 09:32 BJT

台湾股市: 开盘近持平,但苹果供应商股价下跌

大立光电 下滑0.4%,玉晶光 跌1.5%.这两家公司均为苹果生产手机镜头.(完)

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