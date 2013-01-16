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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 09:23 BJT

台湾股市: 近开平盘,银行股因监管面利好而上涨

路透台北1月16日 - 台湾股市周三近开平盘,不过银行类股上扬,因此前有消息称,台湾金管会将修正发布银行对大陆授信、投资及资金拆存总额度计算方法,预计可增加3,200亿台币.

加权股价指数 开盘微升1.07点至7,766.09,不过很快转为下跌0.36%,周二为五个交易日以来首次收低.

银行保险类指数 微升0.06%,电子类指数 下跌0.35%.(完)
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