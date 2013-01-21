版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 09:20 BJT

台湾股市: 开低,钢铁及油电燃气类股拖累大盘

路透台北1月21日 - 台湾股市周一盘初下跌0.1%,钢铁股 和油电燃气类股 均下跌0.7%,拖累大盘.

加权股价指数 下跌7.51点至7,725.36点,上个交易日收高1.53%.

电子类股 下跌0.15%,金融保险类股 持平.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐