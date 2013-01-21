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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 13:58 BJT

台湾股市: 收低7.95点,受钢铁类指数和油电燃气类指数拖累

路透台北1月21日 - 台湾股市周一收低0.1%,钢铁类指数 和油电燃气类指数 分别下滑2%和1%,拖累大盘.

但光电类指数 上涨0.9%,其中胜华 跳升5.2%,F-TPK宸鸿 攀升1.9%,此前有报导称这两家触控面板生产商在2月农历新年假期期间将加班以满足需求.

加权股价指数 下跌7.95点,至7,724.92点.

初步数据显示,大盘成交值 为531.29亿台币,上交易日为720.18亿.(完)

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