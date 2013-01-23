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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 09:23 BJT

台湾股市: 受电子股涨势提振开高,但宏基股价下跌

路透台北1月23日 - 台湾股市周三开盘涨0.17%,电子股表现出众,此前IBM 和谷歌 公布优于预期的业绩和财测.

然而,宏基 跌2.4%,因该公司宣布商标权无形资产减值35亿台币(1.2亿美元),报导称此举将让公司2012年出现亏损.

加权股价指数 开高14.1点至7,773.20点,周二收高0.4%.

光电类股 上涨0.3%,金融保险类股 跌0.2%.(完)

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