版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 09:23 BJT

台湾股市: 开平盘,宏达电上涨但苹果供应商下跌

路透台北1月25日 - 台湾股市周五开平盘,苹果 供应商股价连续第二日下跌,智能手机生产商宏达电 上涨1.8%.

加权股价指数 开盘下跌0.01%至7,695.25点.上日收跌0.6%.

苹果供应商延续周四的跌势,此前苹果公布的业绩令市场失望.大立光 和玉晶光 均下滑.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐