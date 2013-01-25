版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 14:02 BJT

台湾股市: 收低23.41点,宏达电和鸿海精密逆势上扬

路透台北1月25日 - 台湾股市周五收低0.3%,受百货贸易类股 和汽车类股 拖累.权重股台积电 跌近1%.

但智能手机制造商宏达电 和苹果供应商鸿海精密 逆势上扬,均上涨1.1%.

加权股价指数 收低23.41点,报7,672.58点.

据初步数据,大盘成交值 为677.84亿台币,上日为743.00亿.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐