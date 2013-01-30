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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 09:22 BJT

台湾股市: 盘初上涨,中国大陆祭出举措加深两岸金融联系

路透台北1月30日 - 台湾股市周三盘初上涨0.4%,此前中国大陆宣布了一系列举措向台湾开放其证券及期货市场.

加权股价指数 开高30.95点至7,382.95点,上个交易日收涨1.1%.

台湾第一大券商的母公司-元大金控 跳涨3.3%,金融保险类股 涨0.8%.(完)
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