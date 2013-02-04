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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 09:25 BJT

台湾股市: 盘初上扬,金融股延续涨势

路透台北2月4日 - 台湾股市周一盘初上涨0.3%,金融股延续涨势,因中国日前宣布多项措施,开放台资进入中国证券及期货市场.

加权股价指数 上涨26.79点,至7,882.76点,上交易日为收平.

电子类指数 涨0.5%,但宏达电 下午法说会前股价下跌1.4%.(完)

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