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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 09:19 BJT

台湾股市: 盘初回落,宏达电季度财测不及预期触及跌停

路透台北2月5日 - 台湾股市周二盘初下跌0.33%,宏达电 重挫6.8%,因此前公司表示本季度营收料将为较前季持平至下跌17%.

加权股价指数 下跌26.49点至7,896.67点,从周一触及的10个多月收盘高位回落.

金融保险类指数 跌0.7%.(完)
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