台湾股市: 盘初上涨,台湾45家银行开展人民币业务提振银行股

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透台北2月6日 - 台湾股市周三盘初上涨0.5%,市场交投谨慎,银行类股成为焦点,因为台湾央行周二表示,目前已有45家银行完成与清算行的开户手续,将自2月6日起开办人民币业务.
加权股价指数 开盘上涨38.32点至7,925.26点.金融保险类指数 跳升1.4%.
今天是台湾市场在新年假期休市前的最后一个交易日.(完)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。