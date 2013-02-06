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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 09:26 BJT

台湾股市: 盘初上涨,台湾45家银行开展人民币业务提振银行股

路透台北2月6日 - 台湾股市周三盘初上涨0.5%,市场交投谨慎,银行类股成为焦点,因为台湾央行周二表示,目前已有45家银行完成与清算行的开户手续,将自2月6日起开办人民币业务.

加权股价指数 开盘上涨38.32点至7,925.26点.金融保险类指数 跳升1.4%.

今天是台湾市场在新年假期休市前的最后一个交易日.(完)

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