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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 13:52 BJT

台湾股市: 封关日收涨19.71点,人民币业务题材激励银行股上扬

路透台北2月6日 - 台湾股市周三封关日收高0.3%,银行股因展开人民币业务而成为焦点所在.

加权股价指数 收涨19.71点,至7,906.65点,金融保险类指数 跳升1%.

台湾银行业者周三早上展开离岸人民币业务.

据初步数据,大盘成交值 为918.27亿台币,上交易日为802.50亿.(完)

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