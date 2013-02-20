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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 09:23 BJT

台湾股市: 开高,宏达电因推出新款手机而上涨

路透台北2月20日 - 台湾股市周三上涨0.76%,宏达电 领涨,该公司冀望其最新智能手机(C)能从市场上云集的谷歌Android系统中脱颖而出,并助其夺回被三星电子 抢走的市场.

加权股价指数 高开60.43点,报8,021.31点.上交易日升0.2%.

宏达电上涨0.7%,电子类指数 则涨0.8%.(完)

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