台湾股市: 盘初下滑,台新金和鸿海跌势拖累大盘

路透台北2月21日 - 台湾股市周四下跌0.1%,台新金 跌势拖累大盘,因有消息指政府已否定其与彰银 的的合并计划.

苹果 供应商鸿海 下跌0.5%.该公司旗下富士康已冻结深圳一座工厂的招工,并暂停在中国其他工厂的招工,但公司称此举与任何客户无关.