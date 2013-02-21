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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 09:30 BJT

台湾股市: 盘初下滑,台新金和鸿海跌势拖累大盘

路透台北2月21日 - 台湾股市周四下跌0.1%,台新金 跌势拖累大盘,因有消息指政府已否定其与彰银 的的合并计划.

苹果 供应商鸿海 下跌0.5%.该公司旗下富士康已冻结深圳一座工厂的招工,并暂停在中国其他工厂的招工,但公司称此举与任何客户无关.

加权股价指数 盘初跌8.58点报8,020.52点.台新金跌2.4%,拖累银行保险类指数 下滑0.9%.(完)
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