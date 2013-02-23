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亚洲 | 2013年 2月 23日 星期六 14:10 BJT

台湾股市: 收高0.49%,受美股上涨带动

路透台北2月23日 - 台湾股市周六补上班日收高0.49%,因昨晚美股大涨带动,不过投资人交易意愿低落,成交值仅不到550亿台币.

类股表现方面,以造纸类股 及运输类股 等表现较佳,加权股价指数 收涨39.17点或0.49%,报7,986.89点.开盘上涨0.4%.

据初步数据,大盘成交值 为535.35亿台币,上交易日为771.57亿.(完)

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