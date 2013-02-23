台湾股市: 收高0.49%,受美股上涨带动

全球金市：美国就业数据发布后金价下滑，但美联储会议记录限制其跌幅

* 金价未能突破200日移动均线带来压力 * 美国就业数据优于预期 * 美联储发布会议记录后美元走软，提供支撑 * “习特会”前，避险需求支撑金价 路透纽约/伦敦4月5日 - 金价周三从一个月高位回落，此前美国公布 的就业数据优于预期，提振美国公债收益率和美元，但在美国联邦储备理 事会(FED/美联储)发布3月货币政策会议记录后，金价跌势受限。 美联储会议记录显示，只要经济数据保持强劲，美联储就应在今年晚 些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。之后金价 缩减部分跌幅。 1857 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,251.74美元，美国期金 收挫0.8%，报1,248.50美元。 盘中稍早，美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美 国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，而且远高于分析 师预估的增加18.7万个。 “ADP就业数据远胜预期，拖累金价下滑，并给美元指数一些支撑