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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 09:16 BJT

台湾股市: 开盘持平,油电燃气类股下跌

路透台北2月25日 - 台湾股市周一开盘持平,油电燃气类指数 的跌势抵消了光电类股 的 的涨势.

加权股价指数 开盘持平于7,986.87点,周六则收高0.49%.

电子类指数 上涨0.1%,金融保险类指数 持平.(完)
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