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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 13:48 BJT

台湾股市: 收盘小跌,受油电燃气和钢铁类股下跌拖累

路透台北2月25日 - 台湾股市周一收低0.49%,受油电燃气类指数 和钢铁类指数 下跌拖累.这两个板块均下跌逾1.2%.

加权股价指数 收跌39.21点,至7,947.68,开盘时持平.

电子类指数 收低0.4%,金融保险类指数 跌0.5%.

根据初步数据,大盘成交值 为723.78亿台币,上日为538.80亿.(完)
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