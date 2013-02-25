台湾股市: 收盘小跌,受油电燃气和钢铁类股下跌拖累

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透台北2月25日 - 台湾股市周一收低0.49%,受油电燃气类指数 和钢铁类指数 下跌拖累.这两个板块均下跌逾1.2%.
加权股价指数 收跌39.21点,至7,947.68,开盘时持平.
电子类指数 收低0.4%,金融保险类指数 跌0.5%.
根据初步数据,大盘成交值 为723.78亿台币,上日为538.80亿.(完)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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