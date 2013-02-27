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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 09:23 BJT

台湾股市: 开盘持平,群创公布业绩后股价跳升

路透台北2月27日 - 台湾股市周三开平盘,群创 跳涨超过3.4%,此前该公司公布第四季净损减少,且预计受惠于下半年面板短缺,今年该公司营收可望逐季攀升.

加权股价指数 小涨5.13点至7,886.03点,上日收低0.84%.

金融保险类指数 涨0.5%,电子类指数 涨0.2%.(完)
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