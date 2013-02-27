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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 14:03 BJT

台湾股市: 收高17点,电脑及周设类股涨势提振大盘

路透台北2月27日 - 台湾股市周三收涨0.22%,电脑及周设类指数 涨1.3%,拉抬大盘.

群创光电 劲升2.5%,之前媒体报导称,该公司第四季净亏缩窄,且得益于下半年面板缺货的提振,料今年营收将逐季攀升.

加权股价指数 收高17.08点,报7,897.98,开盘时持平.

根据初步数据,大盘成交值 为746.73亿台币,上日为715.47亿.(完)
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