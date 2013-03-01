版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 09:22 BJT

台湾股市：小幅开高，光电和钢铁类股领涨

路透台北3月1日 - 台湾股市周五开高0.25%，光电类指数 和钢铁类指数 涨幅最大，均攀升1.5%。

加权股价指数 上扬19.74点至7,917.72，周三收高0.22%。台湾股市周四因假期休市。

电子类指数 上升0.3%，金融保险类指数 涨0.7%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐