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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 09:27 BJT

台湾股市： 开盘近持平，金融和科技股下跌

路透台北3月4日 - 台湾股市周一开盘几近持平，投资者同本地区多数市场一样保持谨慎。

加权股价指数 仅高开0.02%报7,966.22点，随后迅速转跌，跌幅达0.23%。该指数上周五收高0.84%。

电子类指数 与金融保险类指数 分别跌0.2%和0.5%。(完）
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