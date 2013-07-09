版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 10:16 BJT

台湾股市：平开后盘中上涨，防御类股与金融保险类股带动涨势

汽车类指数 和油电燃气类指数 为最大赢家，涨幅均在3%，银行保险类指数升1.3%。

亚洲股市周二上涨，追随美股涨势，但投资者仍对中国推动信贷改革以转型经济感到紧张不安。

电子类指数 升0.6%，宏达电 跌1.3%，周一该股一度跌停。之前宏达电公布第二季净利远低于上周预期。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐